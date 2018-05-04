Сегодня, 4 мая, под угрозой отключения водоснабжения оказался весь Николаев из-за аварии на водогоне Днепр - Николаев.

Об этом сообщила пресс-служба НКП "Николаевводоканал".

"Возле поселка Мирное произошла авария на первой нити водогона Днепр - Николаев, по которому город снабжается водой из реки Днепр. Специалисты участка водовода Днепр-Николаев НКП "Николаевводоканал", который находится в Херсонской области, начали работы по ликвидации аварии. Из Николаева выехала техника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что первая нить водогона Днепр-Николаев была проложена еще в 1976 году, ее протяженность - 73 км, диаметр - 1400 мм. Труба изготовлена из стали, срок эксплуатации которой 20 лет, то есть уже 22 года как водогон должен был быть заменен. Кроме того, на месте аварии водогон постоянно находится в грунтовых водах, что значительно ускоряет процесс ржавления трубы.

Николаев получает воду из этого водогона, который имеет 2 нити. Резервного источника водоснабжения в городе нет.

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