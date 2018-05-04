Сотрудники прокуратуры Нидерландов заявили о расследовании в отношении 7 голландских компаний, подозреваемых в помощи России при строительстве Крымского моста.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщают западные СМИ.

"Проводится расследование относительно предполагаемого отношения семи голландских фирм к строительству моста, соединяющего Россию и Крым", - говорится в опубликованном заявлении прокуратуры.

По версии следствия, голландские компании могли поставлять техническое оборудование для строительства Крымского моста, а также проводить техобслуживание ранее установленного оборудования.

"Предоставление товаров и услуг в нарушение европейских санкций нарушает установленные международные нормы", - отмечается в заявлении.

По сообщениям голландских СМИ, среди фирм, в отношении которых ведется расследование, числятся компания Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek.

В случае, если эти компании будут признаны виновными в нарушении санкций, то им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тысяч евро. Максимальное наказание физическим лицам включает штраф в размере 82 тысяч евро или лишение свободы сроком на шесть лет.

Как сообщала "Страна", Чубаров предложил отобрать крымский мост у России в качестве контрибуции. Он также предложил, чтобы каждый, кто поселился в Крыму непосредственно после аннексии, должен со стороны украинского государства получить официальное предупреждение о том, что после деоккупации Крыма ему придется выехать с территории Украины.

Отметим, что сирийского лидера Башара Асада внесли в базу сайта "Миротворец" за отдохнувших в Крыму детей.