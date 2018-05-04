Лидер "Организации украинских националистов" (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на Керченском мосту. Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат," - заявил радикал. По его словам, на баннере националисты хотят написать, что "Крым - Украина" или "Смерть России".

Коханивский также уточнил, что никаких совместных акций с движением Femen на мосту не запланировано.

"Конечно, мы не будем совместно с ними ничего проводить, потому что у нас абсолютно разное мировосприятие, разное видение борьбы за свободу Украины. Во многих вещах мы просто не сходимся и считаем, что иногда то, что делают Femen, абсолютно враждебно для Украины", - заявил Коханивский.

Как сообщала "Страна", на Крымском мосту протестировали трехцветную подсветку.

Ранее стало известно, что открытие Крымского моста для грузовиков отложили на полтора года.