В городе Бровары Киевской области группа злоумышленников ограбила водителя внедорожника. В ходе налета у банка они ранили свою жертву из травматического оружия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"3 мая,а в Броварах, около 16 часов, возле одного из банковских отделений, водитель автомобиля "Mercedes" столкнулся с припаркованным авто "Toyota". Чтобы выяснить, что случилось, водитель "Toyota" вышел из машины. В этот момент из другого авто к нему подбежал неизвестный в маске, осуществил прицельный выстрел из неустановленного оружия и похитил из салона сумку с деньгами. В результате чего 46-летний мужчина получил травматическое ранение ноги", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленник был не один, в автомобиле "Toyota" его ждали сообщники. Чтобы пресечь правонарушение, работник полиции, который случайно оказался неподалеку от места ограбления, мгновенно отреагировал и попытался остановить нападающего. Однако полицейский получил телесные повреждения, и ворам удалось скрыться.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Фото: facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Как сообщала "Страна", в Броварах карманник вытащил кошелек у пожилого мужчины и попал на видео камер наблюдения. Одна из пользователей соцсети, где опубликовали видео, сообщила, что "он на Варусе на Гагарина, каждый день, работает".

Отметим, что в Киеве задержали банду квартирных воров, которые выносили украденное.