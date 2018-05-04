Суд Киева открыл дело по иску руководителя "Интера" Шувалова об отмене запрета на въезд в Украину
Окружной админсуд города Киева открыл производство по иску одного из руководителей телеканала "Интер" Игоря Шувалова к Государственной миграционной службе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.
"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства ГТСУ (Государственная таможенная служба, - Прим.Ред.) о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет гражданину Российской Федерации Игорю Шувалову", - говорится в сообщении.
Судебное заседание назначено на 18 мая.
В прошлом году заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая производит новостные программы для телеканала "Интер", Игоря Шувалова выдворили из Украины и запретили въезд на 5 лет.
Тогда в СБУ пояснили, что такое решение обусловлено действиями гражданина РФ, которые наносят ущерб национальной безопасности из-за вмешательства в информационную сферу Украины и сепаратистские проявления.
Ранее "Страна" сообщала, что "Запрет на въезд Шувалову - это подарок от Порошенко Яценюку на день рождения".
Также Игорь Шувалов прокомментировал "Стране" запрет на въезд в Украину.