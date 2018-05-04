Пограничники не пустят в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА нарушителей законодательства при пересечении границы Украины, в частности тех, кто незаконно посещал Крым.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков журналистам, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, болельщиков на финалы Лиги чемпионов по футболу будут пропускать по предварительным спискам в ускоренном порядке.

"Мы будем работать по предварительным спискам, получим списки от авиационных компаний и обработаем. Мы знаем, кто к нам прилетит, и они будут проходить по ускоренному режиму", - сказал он.

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что это не касается нарушителей законодательства при пересечении границы Украины.

"Кроме нарушителей государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных, кроме тех, кто незаконно посещал Крым, кроме тех, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями, с флагами неназванных республик или еще что-то", - заявил он.

Напомним, билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 до 450 евро.

Ранее в Киеве назвали места, где соберут болельщиков, которые не смогли попасть на финал Лиги чемпионов