Украинское рыболовецкое судно, задержанное в пятницу в акватории Черного моря российскими спецслужбами, имело разрешение на рыбную ловлю на 12 морских милях внутреннего моря, сообщил рассказал главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Об этом пишет "Сегодня".

"У данного судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у них не было. Поэтому ответственность за то, что произошло из-за их выхода за внутренние территориальные воды, лежит исключительно на капитане судна", – сказал он.

Слободян добавил, что по возвращению капитана судна и членов экипажа с ними будет проведена соответствующая беседа.

Ранее сообщалось, что на западном берегу оккупированного Крыма российские пограничники задержали в Черном море судно из Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. Происшествие случилось около мыса Тарханкут. На борту находились пять членов экипажа – граждан Украины.

Напомним, ранее корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал в Азовском море крымское судно"Норд" под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек.

А морякам "Норда" грозит 3,5 тысяч гривен штрафа, но не арест.