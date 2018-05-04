Боевика так называемой "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги, которого приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а потом отпустили за сотрудничество, в Киеве схватили радикалы из С14.

Об этом представители радикалов сообщили в Facebook. Они пишут, что ведут его в СБУ.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Лусварги просидел в СИЗО год, сотрудничал с СБУ, и готовится на обмен в РФ. За сотрудничество он был освобожден без права выезда и готовится на обмен.

Также, по данным СМИ, Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Из бразильского Сан-Паулу на Донбасс 33-летний Рафаэль Лусварги приехал в начале осени 2014 года. До этого он несколько лет служил во французском Иностранном легионе, а также был сотрудником полиции у себя дома в Бразилии. За более чем год своего пребывания на Донбассе Лусварги успел сменить несколько незаконных подразделений боевиков. А в 2015 гду покинул оккупированную территорию.

6 октября 2016 года, Лусварги был задержан в аэропорту "Борисполь" сотрудниками СБУ. Его в Киев пригласили под предлогом работы в сфере морских перевозок.

Ранее "Страна" сообщала, что бразильского "днровца" освободили для обмена пленными.

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