В ближайшие сутки, 5 мая, западные области Украины окажутся под влиянием атмосферного фронта, медленно перемещающегося из Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, это приведет к увеличению облачности, отдельным кратковременным дождям и понижению дневной температуры на Западе страны.

В то же время остальная территория Украины останется в сухой и жаркой воздушной массе с температурой значительно выше климатической нормы для этого периода.

В западных и северных областях, а также в Житомирской области местами кратковременный дождь, отдельные грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в Сумской, Луганской области и в горных районах местами 7-10°; днем 27-32°, на западе Украины и побережье морей 20-26°, на высокогорье Карпат 15-18°.

В Киеве – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 30°.

Фото: meteo.gov.ua

На 6 мая синоптики прогнозируют в центральных, северных, Одесской, Николаевской областях, и в Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь, грозу, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 17-22°, на Закарпатье до 25°; на остальной территории ночью 11-17°, днем 25-30°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 19-24°.

В Киеве – местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики ожидают жаркое и засушливое лето в Украине.

Ранее мы писали, что первая неделя мая будет солнечной и по-летнему жаркой.