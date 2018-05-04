Совбез ООН обсудит ситуацию на Донбассе 29 мая - Климкин
Совет безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на востоке Украины и пути ее урегулирования.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.
"29 мая будем иметь очередную возможность для обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации, сложившейся в результате российской агрессии против Украины, и пути ее урегулирования. Спасибо нашим польским друзьям, которые сейчас председательствуют в Совете, за включение этого вопроса в программу работы СБ ООН", - написал он.
Фото: twitter.com/PavloKlimkin
До этого посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совбез пока не готов серьезно обсуждать введение миротворцев на Донбасс.
Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко встретится с лидерами Германии и Франции в Аахене 10 мая.
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