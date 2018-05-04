Совет безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на востоке Украины и пути ее урегулирования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"29 мая будем иметь очередную возможность для обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации, сложившейся в результате российской агрессии против Украины, и пути ее урегулирования. Спасибо нашим польским друзьям, которые сейчас председательствуют в Совете, за включение этого вопроса в программу работы СБ ООН", - написал он.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

До этого посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совбез пока не готов серьезно обсуждать введение миротворцев на Донбасс.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко встретится с лидерами Германии и Франции в Аахене 10 мая.

Также новый формат ООС. Блокпостов на Донбассе станет меньше, и работать они будут по-новому - Бушуев.