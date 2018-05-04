Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области контрабанду крупной партии кокаина.

Правоохранители установили, что ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого в одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы Украины, в частности с помощью курьеров, сообщается на сайте спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более 5 кг кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 8 млн гривен.

Готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения задержанному. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса. Устанавливаются другие лица, причастные к этой противоправной деятельности.

Наказание по данной статье составляет от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Задержанным оказался известный хакер, приговоренный в США к 8 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По информации следствия, задержанный был ранее судим на территории США и приговорен к 8 годам тюрьмы за кибермошенничество и завладение около 15 млн долларов США, после чего был депортирован в Украину.

Как сообщала "Страна", Высший совет правосудия разрешил арест судьи Новака, у которого нашли взятку и кокаин

Ранее в Испании в контейнере с бананами нашли рекордные 9 тонн кокаина.

Также мы писали, что стало известно имя задержанного за взятку сотрудника СБУ. У него нашли кокаин.