В пятницу, 4 мая Украина выплатила Международному валютному фонду 257,25 млн СПЗ (спецправа заимствования), или около 368 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что был осуществлен платеж на сумму 257,250 млн СПЗ по программе stand by arrangement от апреля 2014 года.

Следующий платеж запланирован 1 июня в размере 114,333 млн СПЗ.

В апреле 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров МФВ 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by. МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Fitch предсказывает получение Украиной $1,9 млрд от МВФ в III квартале.

Также госдолг Украины в марте увеличился на $600 миллионов.