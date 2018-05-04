Папа Франциск решил продать на аукционе подаренный ему уникальный автомобиль Lamborghini Huracan.

Об этом пишет Esquire.

Сообщается, что автомобиль продадут на аукционе, а большую часть средств понтифик пожертвует пострадавшим в иранском городе Ниневия. Организаторы торгов рассчитывают выручить за машину от 303-425 тысяч долларов.

Фото: twitter.com/onecallam_tweet

Уникальный экземпляр Lamborghini Huracan белого цвета и украшен золотом Папе Франциску подарили в прошлом году. По данным издания автомобиль может достигать скорости около 320 км/ч.

Как сообщала "Страна", ранее папа Франциск помолился за Украину на католическую Пасху, которая отмечалась 8 апреля.

Также папа римский ранее назвал "тяжким грехом" увольнение работников ради экономической выгоды.