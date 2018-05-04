Дроны помогут отреставрировать Великую китайскую стену
При реставрации аварийного участка Великой китайской стены в труднодоступных местах будут работать дроны.
Об этом передает Digital Trends.
В ближайшие месяцы дроны будут исследовать участки главной китайской достопримечательности на предмет разрушений. Беспилотники Intel будут делать фотографии поврежденных участков и отправлять их операторам. Для этой миссии американская компания направила отряд из современных октокоптеров, имеющих восемь лопастей и камеры с высоким разрешением съёмки.
По словам представителя компании, беспилотные аппараты будут изучать аварийный участок стены, расположенный в 50 км к северу от Пекина. Его исследование традиционным способом опасно для жизни — рядом расположено глубокое ущелье, со стены могут упасть камни.
Дроны не только занимаются полезными делами, но и участвуют в световых шоу. Например, представление, которое на днях устроили беспилотники в Китае, попало в Книгу рекордов Гиннесса. В рамках шоу 1374 дрона образовали световой занавес длиной 1200 метров и высотой 100 метров.
Ранее "Страна" сообщала, что ВСУ Украины ввели на складах боеприпасов систему противодействия дронам.
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