При реставрации аварийного участка Великой китайской стены в труднодоступных местах будут работать дроны.

Об этом передает Digital Trends.

В ближайшие месяцы дроны будут исследовать участки главной китайской достопримечательности на предмет разрушений. Беспилотники Intel будут делать фотографии поврежденных участков и отправлять их операторам. Для этой миссии американская компания направила отряд из современных октокоптеров, имеющих восемь лопастей и камеры с высоким разрешением съёмки.

По словам представителя компании, беспилотные аппараты будут изучать аварийный участок стены, расположенный в 50 км к северу от Пекина. Его исследование традиционным способом опасно для жизни — рядом расположено глубокое ущелье, со стены могут упасть камни.

Дроны не только занимаются полезными делами, но и участвуют в световых шоу. Например, представление, которое на днях устроили беспилотники в Китае, попало в Книгу рекордов Гиннесса. В рамках шоу 1374 дрона образовали световой занавес длиной 1200 метров и высотой 100 метров.

Ранее "Страна" сообщала, что ВСУ Украины ввели на складах боеприпасов систему противодействия дронам.

Также "Новая почта" тестирует доставку посылок с помощью дронов.