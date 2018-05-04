Электронная петиция в Киевский городской совет об обустройстве на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток арт-сквера имени Василия Слипака набрала необходимые 10 000 голосов.

Мэр Виталий Кличко поручил исполнительному КГГА и ответственным комиссиям рассмотреть петицию, пишет "Хмарочес".

Авторы петиции предполагают, что сквер станет площадкой, "на котором будут собираться и пропагандировать украинскую культуру художники, общественные деятели, будет звучать украинская песня и украинское поэтическое слово, будут выставляться произведения профессиональных и любительских художников и скульпторов".

Фото: hmarochos.kiev.ua

Идею обустройства сквера возле места, где жил Слипак, ранее поддержали депутаты Верховной Рады и Киевского горсовета. Подготовлен первый общественный проект дизайна сквера. Кроме скамеек, мощения и освещения в нем предлагается построить в сквере беседку.

Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе Десятинного монастыря.

Мы писали, что комиссия Киевсовета отклонила петицию против переименования проспекта Ватутина в честь Шухевича.