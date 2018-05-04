Переходный период Brexit может затянуться на несколько лет и длиться дольше, чем ожидалось.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных британских чиновников.

Так, причиной затягивания переходного периода является разработка нового таможенного режима для британских товаропроизводителей. Сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже испытывает сильное давление со стороны партий внутри ее фракции.

Мэй, совместно с британским Кабинетом министров, теперь должны принять два ключевых решения: во-первых, какую таможенную сделку они хотят заключить с Европейским Союзом, и какие временные меры будут применяться до тех пор, пока новая система не будет работать.

Источники на условиях анонимности говорят, что наиболее вероятным сценарием развития событий является продолжение членства Британии в Таможенном союзе с ЕС до конца 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что палата лордов Британии проголосовала против отмены после Brexit Хартии ЕС об основных правах.

Также Великобритания и ЕС договорились перенести реальные сроки Brexit.