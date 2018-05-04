Лефортовский суд Москвы отправил в психиатрическую больницу одного из основателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, который ранил ножом посетителя магазина.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение суд принял на основании психиатрической экспертизы, которая показала наличие у Бурдина хронического психического расстройства.

10 ноября 2017 года, находясь в магазине "Магнит", после ссоры с одним из посетителей супермаркета, Владимир Бурдин нанес ему ножевое ранение.

После инцидента 45-летний музыкант был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему было предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: colta.ru

Напомним, что после смертельного пожара в Кемерово Анжелика Варум отказалась от песни "Зимняя вишня".

Как сообщала "Страна", Владимир Пресняков-старший перенес инфаркт. Артиста срочно госпитализировали.