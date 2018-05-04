ЕСПЧ рассмотрит жалобу Штепы в приоритетном порядке - адвокат
Европейский суд по правам человека принял решение о рассмотрении жалобы бывшего мэра Славянска Нели Штепы в приоритетном порядке. Об этом написал на своей странице в Facebook ее адвокат Александр Тананакин.
"20 апреля 2018 Европейский суд по правам человека принял решение рассматривать дело экс-мэра города Славянска Нели Штепы в приоритетном порядке", - написал он.
Адвокат допустил, что это будет тот курьезный случай, когда ЕСПЧ рассмотрит дело скорее национального суда.
Фото: facebook.com/alexandr.tananakin
Напомним, Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 по подозрению в сепаратизме.
Как сообщала "Страна", после освобождения из суда под домашний арест Штепа рассказала, что открыла там школу для цыган.
Ранее мы писали, что появилось видео, как Штепа приехала в суд послушать своих свидетелей.