Защита и чеченская диаспора считают, что народный депутат Мустафа Найем сам спровоцировал конфликт на дороге, в результате которого произошла драка.

Об этом заявил адвокат задержанных за избиение Найема мужчин Олег Ищенко во время брифинга чеченской диаспоры, сообщает Эспрессо.TV.

Он признал, что его подзащитные подрезали автомобиль нардепа. Но высказал мнение, что нардеп должен был в этой ситуации пропустить автомобиль вперед, но вместо этого остановился и вышел из машины.

"Лично нам непонятно, почему Мустафа это сделал. Ситуация этого не требовала, достаточно было просто поехать прямо. Мне сложно понять, на что он рассчитывал, когда перекрыл дорогу автомобилю и вышел выяснять отношения", - подчеркнул Ищенко.

По его словам, именно депутат начал открывать двери автомобиля его подзащитных, вытаскивать оттуда людей.

"Мы считаем, что Найем не должен был в первую очередь провоцировать этот конфликт, создавать его. А, во-вторых, создав этот конфликт, не имело смысла его разжигать", - подытожил Ищенко.

Ранее "Страна" сообщала, что избившим нардепа Найема чеченцам "светит" по статье до пяти лет - адвокат.

Также появились новые подробности конфликта нардепа Мустафы Найема и чеченских студентов.