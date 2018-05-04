В Киеве 26 мая перед проведением финального матча Лиги чемпионов УЕФА проведут два марша болельщиков. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передают "Украинские новости".

Как сообщается, КГГА планирует провести болельщиков двумя отдельными колонами. Фанаты испанского "Реала" пройдут к НСК "Олимпийский" от Дворца "Украина". Болельщики британского "Ливерпуля" будут двигаться к стадиону от здания университета им. Тараса Шевченко на ул. Владимирской.

Из точек прибытия - аэропортов "Борисполь" и "Киев" - будет организована доставка болельщиков к точкам сбора, где будут формироваться колонны.

Уточняется, что подобные меры должны минимизировать вероятность возникновения конфликтов между болельщиками соперничающих команд. Напомним, 25 апреля фанаты Ромы едва не забили до смерти болельщика Ливерпуля,

Напоминаем, что уже 24 мая на стадионе "Динамо" им. Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов между немецким клубом "Вольфсбург" и французским "Лионом".

Мужской финал состоится 26 мая на поле НСК "Олимпийский" между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Ожидается, что за время финальных игр Киев посетят около 50 тыс. иностранных туристов.

Как сообщала "Страна", во Львове красочно завершился всеукраинский тур Кубков Лиги Чемпионов УЕФА.

Мы писали, что кубки лиги чемпионов УЕФА презентовали на фрегате "Гетман Сагайдачный".