Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня, 4 мая обыскивают несколько районных отделов полиции в Запорожье.

Эту информацию УНН подтвердили в управлении СБУ в Запорожской области.

Сейчас следственные действия продолжаются. От предоставления подробной информации в управлении пока воздержались.

По информации СМИ, силовики ищут на местах информацию о так называемых "делах-многоэпизодниках", в которых бандиты пишут кучу явок с повинной, и берут на себя "чужие преступления". Как правило, речь идет о людях без определенного места жительства. Этот процесс позволяет правоохранителям позже отчитываться о раскрываемости преступлений и показателях в этом направлении.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ рассказали подробности обыска на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье.

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