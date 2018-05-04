Посольство США в Украине разочаровано антисемитскими призывами на массовых акциях во Львове и Одессе 2 мая.

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", - сказано в нем.

Фото: twitter.com/usembassykyiv

Напомним, во время марша радикалов, который прошел 2 мая, руководитель "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Одессу и Украину от ж*дов.

История приобрела настолько широкий резонанс, что украинские власти поспешили от нее откреститься - хотя обычно они закрывают глаза на кричащие факты антисемитизма в Украине.

Ранее "Страна" разбиралась, почему власти вдруг заметили антисемитизм в Украине.

Также мы писали о том, что говорится об Украине в отчете Госдепа США по правам человека.