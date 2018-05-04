Российская ФСБ задержала сегодня украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" в акватории Черного моря.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ.

Экипаж - пятеро граждан Украины - доставлен в Крым.

Отмечается, что судно (порт приписки - Очаков) задержано "за незаконный вылов камбалы".

"4 мая западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем "Аметист" задержано украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Незаконные орудия лова - несколько километров сетей - изъяты, судно и экипаж (5 граждан Украины) доставлены на территорию Крыма для проведения процессуальных действий", - отмечает погрануправление.

Напомним, накануне Госпогранслужба Украины предупредила, что в ответ на задержание судна "Норд" в Азовском море представители РФ с 30 апреля ежедневно останавливают невоенные суда для досмотра и идентификации команды, следующие в Мариупольский морпорт.

Ранее "Страна" сообщала, что в России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд".

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