Экс-охранник Януковича рассказал о двух покушениях на экс-президента в 2014 году
На сегодняшнем судебном заседании бывший сотрудник службы безопасности Януковича Дмитрий Иванцов рассказал, что первое нападение на кортеж экс-президента Украины Виктора Януковича произошло 19 февраля 2014 года, второе - 21 февраля того же года.
Об этом сообщает "Гордон".
"Самое первое нападение было 19 февраля 2014 года… Конкретно было в районе станции метро "Арсенальная", – рассказал Иванцов.
По его словам, неизвестные пытались блокировать кортеж экс-президента.
"Были разбиты первый раз машины – разбиты стекла задние, повреждено крыло и зеркало заднего вида. Никто из сотрудников не пострадал, за исключением порезов от стекол", – заявил Иванцов.
Он добавил, что следующее нападение произошло 21 февраля 2014 года. Тогда, по его словам, стекла в микроавтобусе из президентского кортежа разбили протестующие. Иванцов добавил, что видел у нападавших флаги ВО "Свобода" и "Правого сектора".
"Был выстрел из огнестрельного оружия", – сообщил Иванцов. Он уточнил, что в результате этого нападения тоже никто не пострадал.
Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк сообщил, что именно в Иванцова попала пуля, выпущенная по кортежу Януковича 22 февраля 2014 года возле Вышгорода.
В Facebook он опубликовал фото пули и повреждений автомобиля.
Фото: facebook.com
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