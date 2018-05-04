Появились фото со скандальной сессии горсовета в Никополе, где стреляли и обливались зеленкой
После потасовок на сессии горсовета Никополя, которые завершились стрельбой, появились фото со скандального заседания при участии "Правого сектора".
На фото облитый кефиром депутат Александр Рыбаков стреляет из травматического пистолета.
Фото: facebook.com/maksim.voytenko
Фото: facebook.com/nikopol.cityua
Фото: facebook.com/nikopol.cityua
Мэра Андрея Фисака облили зеленкой.
Фото: nikopolnews.net
Фото: nikopolnews.net
По данным местных СМИ, в начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки.
Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков.
По предварительной информации, оружие депутата официально зарегистрировано.
Напомним, что полиция Никополя открыла уголовное производство по факту сегодняшней стрельбы и хулиганства во время сессии горсовета.
Как сообщала "Страна", в сети появилось видео сегодняшнего заседания в Никополе.