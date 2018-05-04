После потасовок на сессии горсовета Никополя, которые завершились стрельбой, появились фото со скандального заседания при участии "Правого сектора".

На фото облитый кефиром депутат Александр Рыбаков стреляет из травматического пистолета.

Фото: facebook.com/maksim.voytenko

Фото: facebook.com/nikopol.cityua

Фото: facebook.com/nikopol.cityua

Мэра Андрея Фисака облили зеленкой.

Фото: nikopolnews.net

Фото: nikopolnews.net

По данным местных СМИ, в начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки.

Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков.

По предварительной информации, оружие депутата официально зарегистрировано.

Напомним, что полиция Никополя открыла уголовное производство по факту сегодняшней стрельбы и хулиганства во время сессии горсовета.

Как сообщала "Страна", в сети появилось видео сегодняшнего заседания в Никополе.