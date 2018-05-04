В Днепре на месте жуткого ДТП, где груженная металлическими трубами фура влетела на парковку супермаркета, смяв при этом 12 автомобилей, до сих пор работают правоохранители. Они выясняют детали и обстоятельства масштабного инцидента.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством повлекшие смерть.

По данным издания Информатор, спасатели в течение часа растаскивали поврежденные автомобили и смывали остатки топлива с проезжей части.

Ресурс обнародовал видео последствий ДТП в Днепре, снятое с дрона.

Напомним, по предварительным данным, причиной ДТП стали отказавшие у грузовика тормоза. Водитель фуры госпитализирован с ушибами грудной клетки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаевской области произошло тройное ДТП с военным бусиком.

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