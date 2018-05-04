Шевченковский райсуд Киева продлил арест сроком на 60 дней председателю общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого вместе с народным депутатом Надеждой Савченко подозревают в подготовке теракта.

Об этом сообщает УНН.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство прокурора и продлить подозреваемому в подготовке теракта Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 6 июля 2018 года", - говорится в постановлении суда.

В комментарии журналистам представители стороны обвинения отметили, что срок следствия по делу Рубана может быть продлен до шести месяцев.

В то же время сторона обвинения не смогла однозначно ответитьна вопрос журналистов о том, будет ли просить для Рубана в июле снова продолжить меру пресечения.

Напомним, Владимира Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

Ранее"Страна" писала о том, что по делу Савченко и Рубана назначено 13 экспертиз.

Также мы сообщали, что Савченко и Рубан отказываются давать показания.