Полиция Никополя открыла уголовное производство по факту сегодняшней стрельбы и хулиганства во время сессии горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка.

В сообщении говорится, что 4 мая примерно в 10.15 во время внеочередной сессии Никопольского городского совета VII созыва между депутатами и активистами возникла потасовка, в результате которой один из мужчин произвел несколько выстрелов вверх из оружия. Никто из присутствующих не пострадал.

Следственным отделом Никопольского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что стычки произошли после того, как в зале появились представители "Правого сектора".

В сети появилось видео сегодняшнего заседания в Никополе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Никополе от взрыва у гаражей пострадал депутат.