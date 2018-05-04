Знаменитый кинорежиссер Гай Ричи, автор фильмов "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола" намерен вернуться к фирменному стилю съемки, который подарил ему старт в режиссерской карьере.

Об этом сообщает THR.

В этот раз Гай Ричи снимет криминальную драму под названием "Toff Guys".

Лента расскажет об английском наркоторговце, который решает продать свою наркоимперию миллиардерам из Оклахомы.

За сценарий картины Ричи будет отвечать вместе с Марном Дэвисом и Айвэном Аткинсоном.

Продюсеры проекта намерены представить будущий фильм на кинорынке Каннского кинофестиваля.

Ранее "Страна" сообщала, что Гай Ричи с женой приехал в Киев и пошел на Бессарабский рынок.

Также появился трейлер фильма Гая Ричи "Меч короля Артура".