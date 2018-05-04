В пятницу, 4 мая, Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела в отношении экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, до 17 мая.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Объявляется перерыв до 10.0017 мая",- сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

На следующем заседании суд намерен допросить в режиме видеоконференции свидетеля стороны защиты, экс-руководителя внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 4 мая Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича и провел допрос свидетеля стороны защиты - бывшего начальника отдела спецназначения Службы безопасности Януковича Дмитрия Иванцова.

Как сообщала "Страна", 3 мая экс-начальник охраны Межигорья на суде рассказал, как захватывали резиденцию Януковича.