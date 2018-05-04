В июле-августе температура в Украине достигнет отметки +35-40°. Такой прогноз дает директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Об этом сообщает Интерфакс.

"У нас практически каждое лето идет рост температуры, она становится все выше и выше", - сказал Кульбида.

По его словам, количество дней с температурой +30-35 и +35-40 будет очень большое.

Кроме того, специалист отметил, что количество дней с настолько высокой температурой за последние 10 лет увеличилось в три раза.

"35-40 – это та граница, которая будет в большинстве областей Украины в июле-августе", - добавил директор Укргидрометцентра.

Значительное снижение температуры начнется только во второй половине сентября.

"Температура либо выше нормы, либо значительно выше нормы в центральных и южных регионах Украины", - сказал Кульбида на сегодняшнем заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, по его данным, в июне ожидается превышение нормы температуры на 1-1,5 градуса, в июле – на 1-1,5 (на Прикарпатье - 2-2,5 шрадуса), в августе - 1,5 градуса.

По его словам, количество осадков на протяжении летнего периода будет меньше нормы.

При этом, начиная с мая, почти по всей территории страны наблюдается повышенный уровень (5 класс) пожарной безопасности.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики ожидают жаркое и засушливое лето в Украине.

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