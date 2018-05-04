Сегодня, 4 мая на заседании сессии городского совета Никополя стреляли из двух пистолетов. Также на заседании мэра облили зеленкой, а одного из депутатов - кефиром.

Об этом сообщает местное издание "Никополь-news".

"Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, оружие депутата официально зарегистрировано.

Фото: nikopolnews.net

Эту информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.

Фото: nikopolnews.net

Добавим, что активисты планировали добиться от депутатов принятия решения о создании общественного совета.

Фото: nikopolnews.net

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала о взрыве в Никопольском суде. Обвиняемых в двойном убийстве освободили.

Также взрывчатка для Фемиды. Как в Никопольский суд незаметно пронесли две гранаты и что на самом деле подрывает судебную систему.