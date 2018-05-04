Утром 4 мая киевляне обнаружили, что с Крещатика исчезли лавочки.

Об этом сообщает "Информатор".

Причины их исчезновения в ночь с четверга на пятницу пока неизвестны.

Власти столицы ранее не анонсировали изменение на Крещатике.

Одной из вероятных причин произошедшего может являться замена лавочек к предстоящему финалу Лиги чемпионов. Официального ответа в мэрии города пока не дали.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что ранее появилось видео запуска фонтанов в Киеве с новым плей-листом. Новые композиции выбирали более 5000 киевлян путем онлайн голосования.

Как сообщала "Страна", в Киеве в ночь на 30 апреля на Крещатик вернули обстановку 1960-х годов - развернули красные флаги и развесили транспаранты "Слава Великому Октябрю".