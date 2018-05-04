Три версии пожара, вспыхнувшего на технической площадке арсенала в Балаклее, рассматривают в Вооруженных Силах Украины.

В частности, не исключают попадание под гусеницу пожарного танка подрывных элементов. Об этом рассказал на брифинге начальник вооружения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает УНН.

"Предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара. Первое - это возгорание сухой травы на участке технической территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов, путем попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов, а именно подрывников элементов пороха, повлекших возгорание", - сказал он.

Второй причиной, которая рассматривается, является попадание искры из выхлопной трубы этого же пожарного танка.

Третья версия, по словам Шевцова,- это воздействие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, которые находились на неочищенной территории, что повлекло их возгорание.

Напомним, 3 мая около 13:40 в Балаклее на Харьковщине произошел пожар на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года.

Ранее "Страна" писала о том, что военные склады в Балаклее продолжают тлеть.