В Николаевской области сотрудники СБУ разоблачили международную группировку, которая переправляла украинок в страны Европы и Западной Азии для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Как утверждают в СБУ, жительница Николаева и ее сожитель подыскивали девушек в "сложном материальном положении" и убеждали их заняться секс-бизнесом за рубежом. Анкеты согласившихся они якобы передавали в один из развлекательных центров в Европе, владельцы которого обеспечивали "трудоустройство" украинок в клубах европейских и азиатских стран.

По прибытии у девушек забирали документы и ограничивали в свободном передвижении, значительная часть заработанных ими денег присваивалась злоумышленниками, заявляют в спецслужбе.

Согласно сообщению, задокументировано пять фактов переправки женщин за границу участниками группы. Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 149 УК (торговля людьми).

Подозреваемую в организации противоправного бизнеса задержали у нее дома, когда она дистанционно "контролировала" вылет в одну из стран Европы двух завербованных украинок, заявили в СБУ.

При обысках у предполагаемых организаторов секс-трафика изъяли компьютерную технику и средства связи, анкетные данные граждан и переписку, якобы подтверждающую переправку девушек за границу для сексуальной эксплуатации.

Ранее "Страна" сообщала о секс-скандале в школе Николаева: ученицам раздали брошюры для проституток.

Также в Николаеве патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста.