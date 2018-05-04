Укргидрометцентр прогнозирует засушливое лето в этом году.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Директор Гидрометцентра Николай Кульбида на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил, что количество осадков ожидается ниже нормы.

Также он отметил, что температура воздуха в июне-августе ожидается выше нормы.

По прогнозам Гидрометцентра, в указанный период будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца. "Африканская жара" посетит страну в конце месяца, предполагается, что столбики термометров поднимутся до +28 ... + 30 ° С. При этом дожди будут достаточно интенсивными, но кратковременными.

Как сообщала "Страна", прогноз погоды на эту неделю в Киеве обещал сухую и жаркую погоду.