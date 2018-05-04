Опубликовано видео сегодняшнего ДТП в Днепре
В соцсети опубликовано видео, на котором запечатлено сегодняшнее жуткое ДТП в Днепре, где фура с отказавшими тормозами, катясь с горы, на полном ходу влетела на стоянку супермаркета.
На видео хорошо видно, как грузовик смел первые оказавшиеся на его пути автомобили - микроатобус с прицепом и легковушку.
По предварительным данным, погиб водитель микроавтобуса.
Напомним, ДТП произошло в Днепре 4 мая около 10 утра. По данным полиции, в результате аварии погиб один человек, пострадали еще шестеро, а также повреждены 12 автомобилей.
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