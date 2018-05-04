Знаменитая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас сумели скрыть от всех беременность двойней. И только теперь, когда младенцам Николасу и Люси исполнилось уже 4 месяца, звездная мама решила продемонстрировать фото своего животика.

Она опубликовала в Instagram свое фото, сделанное на-й 37 неделе беременности.

Как известно, 42-летний артист и 36-летняя спортсменка не считают нужным связывать свои отношения официальным браком.

Фото: instagram.com

Напомним, звездные родители уже показывали в соцсетях фото своих деток-двойняшек. Всего за час фотография одного из новорожденных малышей собрала более 600 тысяч лайков и массу восторженных комментариев.

Ранее "Страна" писала о том, что Энрике Иглесиас со сцены прокричал о любви к своим двойняшкам и Анне Курниковой.