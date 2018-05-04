Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении еще двух лиц, которых задержали осенью 2017 года по "газовому делу" беглого нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"27 апреля по результатам досудебного расследования НАБУ в Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в отношении двух лиц, задействованных, по мнению стороны обвинения, в так называемом "газовом деле", – отметили в прокуратуре.

По информации САП, речь идет о двух подозреваемых, которых НАБУ задержало в сентябре и октябре 2017 года. Отмечается, что оба фигурантов дела более года скрывались от следствия и находились в розыске.

"Согласно обвинительному акту, указанные лица занимали должности директоров обществ-победителей аукционов по продаже природного газа по заниженным ценам, в дальнейшем реализовывали газ уже по рыночным ценам и совершали действия по легализации полученных таким образом доходов", – пояснили правоохранители.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, совершенных в составе преступной организации (участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях, соучастие в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; фиктивное предпринимательство; служебный подлог).

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога (в 18 млн грн – Прим. Ред.). Другому подозреваемому также избрали аналогичную меру пресечения, но с меньшей суммой залога, которую он внес.

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