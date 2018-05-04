Ремонт трассы Одесса-Рени планируется завершить до конца 2018 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с председателем Одесской ОГА Максимом Степановым, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что дороги строятся минимум с пятилетней гарантией.

"На все дороги, которые мы строим, начиная с 2016 года, действует гарантия минимум 5 лет, с этого года, я надеюсь, гарантийный срок будет 10 лет и больше", - сказал Омелян.

Степанов в свою очередь отметил, что ремонт трассы Одесса-Рени является ключевым вопросом повестки дня работы местной власти.

"Трассу Одесса - Рени необходимо в этом году завершить. Сейчас у нас есть средства на строительство обхода Рени, заканчивается строительство моста возле села Паланка, есть соответствующий ресурс по таможенному эксперименту и очень рассчитываем на поддержку правительства касательно выделения дополнительных средств для завершения дороги Одесса - Рени", - заявил он.

Как сообщалось, проект ремонта моста на трассе Одесса-Рени пересмотрели в сторону увеличения стоимости на 47%.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укравтодор" похвастался досрочным ямочным ремонтом трассы Киев-Одесса.

Также "Страна" разбиралась, почему стали непроездными трасса Киев-Одесса, другие украинские дороги и как их будут спасать.