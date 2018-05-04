В результате сегодняшнего ДТП в Днепре, где груженая металлом фура с отказавшими тормозами влетела на парковку супермаркета, повреждены 13 автомобилей.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

На месте работают сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, фура спускалась вниз по ул. Космической и на большой скорости покатилась вниз, врезалась в рекламный борд и повредила несколько автомобилей на стоянке у супермаркета.

По предварительной информации полиции в Днепропетровской области, водитель автомобиля DAF, груженного трубами, не справился с управлением из-за отказа тормозов.

Фото: nashemisto.dp.ua

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