В результате ДТП у супермаркета в Днепре один человек погиб и шесть пострадали
В результате сегодняшнего ДТП в Днепре, где груженая металлом фура с отказавшими тормозами влетела на парковку супермаркета, повреждены 13 автомобилей.
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
На месте работают сотрудники экстренных служб.
По предварительным данным, фура спускалась вниз по ул. Космической и на большой скорости покатилась вниз, врезалась в рекламный борд и повредила несколько автомобилей на стоянке у супермаркета.
По предварительной информации полиции в Днепропетровской области, водитель автомобиля DAF, груженного трубами, не справился с управлением из-за отказа тормозов.
Фото: nashemisto.dp.ua
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