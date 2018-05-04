Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю сообщил, что при отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли использовать от 50 до 100 г боевого отравляющего вещества.

Об этом пишет The New York Times.

"Для исследовательской деятельности в целях защиты вам могло бы потребоваться, например, от 5 до 10 граммов, но в Солсбери, по-видимому, было использован больший объем, точное количество неизвестно. Мне говорили, что речь могла идти о примерно 50-100 граммах, что выходит за пределы объема, необходимого для исследований или защиты", - сказал Узюмджю в интервью.

Он что отравляющее вещество, вероятно, было очень устойчивым, поэтому его смогли идентифицировать после продолжительного времени.

Версию о том, что использовавшийся концентрат был специально разработан для диверсионной операции, подтверждает то, что он был в большом количестве обнаружен на дверной ручке дома Скрипалей, на скамейке, на которой их нашли, и в других местах.

4 марта бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

Напомним, в России заявили, что Скрипалей отравили газом ВZ, а не "Новичком".

Как сообщала "Страна", президент Земан признал, что яд "Новичок" произвели в чешском военном НИИ, но сразу уничтожили.