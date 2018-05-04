Вулкан Килауэа, расположенный на Большом острове на Гавайях начал выбрасывать потоки лавы и пепел. Местные власти эвакуируют из находящегося в зоне бедствия населенного пункта Леилани-Эстейтс около 1,5 тысяч человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Также в опасной близости от извергающегося вулкана оказалось и поселение Пахоа. По решению местных властей, в целях безопасности его жителям также необходимо покинуть свои дома.

Накануне в районе вулкана Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,0.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Последний раз он извергался в 1983 году.

Ранее "Страна" писала о том, что вулкан Этна "дрейфует" в сторону Средиземного моря со скоростью 1,4 см в год.

Также мы сообщали, что ученые впервые зафиксировали гром и молнии, порожденные вулканом.