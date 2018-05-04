На Гавайях из-за извергающегося вулкана началась эвакуация
Вулкан Килауэа, расположенный на Большом острове на Гавайях начал выбрасывать потоки лавы и пепел. Местные власти эвакуируют из находящегося в зоне бедствия населенного пункта Леилани-Эстейтс около 1,5 тысяч человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Также в опасной близости от извергающегося вулкана оказалось и поселение Пахоа. По решению местных властей, в целях безопасности его жителям также необходимо покинуть свои дома.
Накануне в районе вулкана Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,0.
Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Последний раз он извергался в 1983 году.
Ранее "Страна" писала о том, что вулкан Этна "дрейфует" в сторону Средиземного моря со скоростью 1,4 см в год.
Также мы сообщали, что ученые впервые зафиксировали гром и молнии, порожденные вулканом.