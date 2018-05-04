Документы о продаже главой Радикальной партии Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен оказались поддельными.

Об этом свидетельствуют данные экспертизы, о которой идет речь в первом и втором определении Соломенского районного суда Киева от 18 апреля, обнародованным в Едином реестре судебных решений 3 мая.

Экспертиза проводилась в рамках расследования Национального антикоррупционное бюро. НАБУ расследует возможное незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации и использование поддельных документов Ляшко, пишет "ЛБ".

В электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от продажи автомобиля кандидату от Радикальной партии на внеочередных выборах 2014 года Веронике Вьюн.

В то же время допрошенная как свидетель Вьюн опровергла факт приобретения этого автомобиля у Ляшко, подписание по этому поводу каких-либо документов, а также передачу Ляшко денег.

По мнению следствия, это может свидетельствовать об использовании Ляшко поддельных документов для "отмывания" 2,2 млн гривен.

В ходе расследования было установлено, что перерегистрацию автомобиля проводила компания "Контракт-Авто".

Основанием для перерегистрации стало, в том числе, заявление, подписанное от имени Вьюн.

В то же время судебная почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к документам, которые содержат сведения об абонентах, которых находились во время перерегистрации автомобиля возле зданий компании "Контракт-Авто" и сервисного центра Министерства внутренних дел.

О возбуждении НАБУ дела против Ляшко по статье "Незаконное обогащение" стало известно в апреле прошлого года.

Ранее "Страна" разбиралась, сделают ли Ляшко подозреваемым по лотерейному делу.

Также мы писали, что Олегу Ляшко готовятся сообщить о подозрении из-за выигрышей в лотерею.