В пятницу, 4 мая, Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Начался допрос свидетеля стороны защиты - бывшего начальника отдела спецназначения Службы безопасности Януковича Дмитрия Иванцова.

Об этом сообщает УНН.

Допрос осуществляется в режиме видеоконференцсвязи из Севастополя в оккупированном Крыму.

Фото: twitter.com/superumka

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 3 мая экс-начальник охраны Межигорья на суде рассказал, как захватывали резиденцию Януковича.

Как сообщала "Страна", серверы, на которых хранилась информация с видеокамер Межигорья, в феврале 2014 вывезли представители "Самообороны Майдана". Такое заявление во время допроса в Оболонском райсуде столицы сделал Анатолий Кобылинский - владелец фирмы, которая охраняла резиденцию.