Масштабное ДТП произошло сегодня утром в Днепре на улице Космической. Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам очевидцев, не менее 10 людей получили травмы. На месте инцидента движение транспорта сильно затруднено.

Как уточняет "Информатор", фура, груженная металлом задела около 12 машин. На данный момент известно, что пострадали трое, один человек погиб.

По предварительной информации, у водителя фуры отказали тормоза. В результате этого, она вылетела на парковку "АТБ" и по дороге задел около 12 авто. Водитель фуры сейчас в скорой. Территорию оградили.

Фото: 056.ua

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