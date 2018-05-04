Первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion. Это может произойти в 2024 году.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В задачу российского космонавта будет входить монтаж российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform.



"В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне", - рассказал собеседник агентства.

Информацию подтвердил источник в ракетно-космической корпорации "Энергия", которая станет производителем модуля.

Первые полеты экипажей на окололунную станцию пройдут на американских кораблях Orion, которые будут запускаться сверхтяжелыми ракетами SLS. Экипаж корабля для полетов к Луне может насчитывать до четырех человек.

В России рассчитывают, что после создания лунной версии корабля "Федерация", полеты российских экспедиций на Lunar Orbital Platform пройдут на российской технике.

Напомним, что агентство NASA планировало отправить обитаемую станцию (Lunar Orbital Platform) на орбиту Луны в 2025 году.

Как сообщала "Страна", при этом NASA отказалось от проекта лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисках водорода, кислорода и воды.