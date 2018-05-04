Соцсеть Instagram предоставила пользователям возможность регистрировать банковскую карту в приложении и в нем же совершать покупки или оплачивать услуги. Воспользоваться этой возможностью пока могут только жители США.

Об этом пишет TechCrunch.

В Instagram подтвердили изданию, что уже сейчас идет тестирование на ресторанах и салонах, где можно заказать столик или оплатить услугу не выходя из приложения: все происходит прямо в нем.

Предварительно необходимо только добавить карту, которая будет использоваться для оплаты. В ближайшее время также запустят продажу билетов в кино через сервис, а позже добавят оплату товаров. Последнее станет серьезным стимулом для рекламодателей вкладывать больше средств в рекламу, ведь теперь Instagram будет не только имиджевой площадкой, но и торговой.

На данный момент оплата действует только у пользователей на территории США. В будущем функцию оплаты постепенно будут вводить и в других странах, но точных сроков пока нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Instagram теперь можно совершать совместные звонки с видео.

Также Instagram отказался от гифок из-за расистского скандала.