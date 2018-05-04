Вечером 3 мая в аэропорту Борисполь не смогли пройти паспортный контроль прибывшие в Украину из Беларуси граждане России - мужчина и женщина.

Пограничники отказали им во въезде в страну из-за георгиевских ленточек, которые были привязаны к их чемодану.

Об этом сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook

"Вчера вечером в аэропорту Борисполь из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже ​​туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. По просьбе пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск", - написал Слободян.

"Уважаемые гости из РФ. Украинцы рады всем гостям страны, но каждый, кто планирует посещение другой страны, должен осознавать, что он должен уважать ее граждан и выполнять ее законы. В противном случае пограничники вынуждены будут отказать вам в пересечении государственной границы Украины", - добавил пресс-секретарь ГПСУ.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре задержана старушка в красном платке и с георгиевской лентой.

Также мы сообщали о том, что в Яремче за георгиевскую ленту оштрафовали туриста из Беларуси.