В Украине разрастается очередной антисемитский скандал. На митинге в Одессе одна из руководителей "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от "ж...дов".

Это произошло 2 мая - в день памяти массовой гибели людей во время беспорядков в Одессе (подавляющее большинство из погибших представляло антимайдан). Националисты же этот день провозгласили своим "днем победы".

Антисемитские пассажи в принципе звучат на любых мероприятиях, где есть украинские ультраправые. Но этот случай внезапно приковал к себе всеобщее внимание.

Дело в том, что Одесса - город, неразрывно связанный с еврейской субкультурой. Где десятки тысяч евреев к тому же погибли во время нацистской оккупации.

Поэтому многие одесситы - даже этнические славяне - восприняли воззвание Сойкиной как личное оскорбление.

История приобрела настолько широкий резонанс, что украинские власти поспешили от нее откреститься - хотя обычно они закрывают глаза на кричащие факты антисемитизма в Украине.

Вероятно, продолжать в том же духе им помешало гневное письмо американских сенаторов, которые в конце апреля выразили беспокойство ростом антиеврейских выходок в нашей стране.

"Страна" узнала, как реагируют в Украине на новую ксенофобскую выходку радикалов.

Скандальный митинг 2 мая

В этот день националисты устроили "победный марш" по Одессе, празднуя, вероятно, сожжение 48 активистов Куликова поля в 2014 году.

Шествие двигалось от парка Шевченко. По пути звучали бандеровские кричалки и множество раз - "Москалей на ножи". Остановился марш на пересечении Преображенской и Дерибасовской - там, где в мае 2014 года погибли первые активисты.

Там, на митинге, Татьяна Сойкина и сказала свои "бессмертные" слова:

"Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам! Не олигархии. Слава Украине!"

На следующий день после этого разразился скандал. Журналист Александр Дубинский и глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский опубликовал видео с антисемитской речевкой.

"Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?", - поинтересовался Долинский.

Реакция властей и "извинения" Сойкиной

К концу дня синхронно появилась реакция Киева и двусмысленные извинения самой Татьяны Сойкиной.

В полиции Одессы открыли уголовное производство по факту публичных призывов, нарушающих равноправие граждан Украины (ст. 161 УК), которые имели место на националистическом "Марше Украинского Порядка" 2 мая.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция", - отметил министр.

Правоохранители начали расследование по статье 161 Уголовного кодекса - "Нарушение расового, национального равноправия граждан".

Что интересно, за многократно звучавший в ходе марша призыв "Москалей на ножи", Аваков дела возбуждать не стал.

Практически одновременно с Аваковым "извинилась" сама Сойкина. Правда, ее покаяние таковым совсем не выглядело. Из ее слов следует, что "нормальные" евреи - это те, кто борется за Украину вместе с националистами. Остальные - это "ж...ды".

"Реплика, за которую меня раскритиковали, была следующей: "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам. Не олигархии! Слава Украине!".

Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под "жидами" я не имела в виду евреев, ведь обвинять НВР "Правый сектор" в антисемитизме - абсурд, вот почему:

1. Мы четко различаем понятия "евреи" и "жиды". Первые - представители дружественной нации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые - те, кто относится к олигархическим кланам и руководствуясь своими меркантильными интересами грабит и уничтожает Украину.

2. Еще Степан Бандера подчеркивал, что у нас дружеское отношение к представителям других народов, который бок о бок с нами строят Украинское Соборное Самостийное Государство.

3. "Правый сектор" Одесчины поддерживает директора Одесского художественного музея - Александра Ройтбурда. Ведь он является настоящим патриотом нашей страны.

4. Наш филиал всегда осуждал вандализм в отношении памятника Жертвам Холокоста.

5. Среди наших членов есть евреи. Также они есть и в боевых подразделениях, что не может не вызывать у меня безграничного уважения.

Не допустите манипуляции фразами, вырванными из контекста. Благодарю за внимание", - написала она.

Почему заговорил Аваков

В Украине за последние месяцы произошло множество антисемитских инцидентов. Еще больше - юдофобских высказываний на митингах националистов, последний из которых прошел в Киеве в апреле.

Однако столь резкая реакция Киева последовала только на инцидент с Сойкиной.

Вероятно, это объясняется тем, что на днях о росте антисемитизма в Украине заявили 57 американских сенаторов, которые направили в Госдепартамент жалобу на Киев.

В ее тексте говорится, что Украина официально поддерживает ревизионизм Холокоста.

"Поддерживаемый государством ревизионизм Холокоста в Украине сопровождается и другими формами антисемитизма. Как указало израильское Министерство по делам диаспоры в своем ежегодном отчете по антисемитизму, "отбеливание" этих украинских героев (ОУН-УПА) совпало с увеличением случаев антисемитизма по всей Украине", - подчеркнули сенаторы в письме.

После этого заявления украинские власти резко бросились расследовать погром ромов на Лысой горе в Киеве и начали опровергать обвинения из-за океана. Но, видимо, они были донесены до украинских властей не только в бумажном виде.

Думать так заставляют и высказывания другого функционера украинской идеологической элиты - Владимира Вятровича. Впервые за долгие годы он выступил против прославления дивизии СС "Галичина" и проведения марша в ее честь. Совпадение или нет - но именно Институт нацпамяти, возглавляемый Вятровичем, стал основной мишенью письма сенаторов буквально за день до этого "каминг-аута".

Позже, уже после выходки Сойкиной, оправдывать правоохранителей начали и политологи, которые часто высказывают провластную позицию.

Тарас Березовец напомнил, что "Украина является лидером в регионе Восточной и Центральной Европы в части толерантного отношения к различным национальным группам".

В своем высказывании он сослался на исследование американского Pew Research center показало что уровень ксенофобии и антисемитизма в Украине самый низкий в этой части континента — 5%.

При этом Березовец раскритиковал Сойкину, заявив, что "никакая партийная принадлежность не может быть индульгенцией от наказания". И призвал власть отреагировать на заявления "антисемитки".

Впрочем, резкость информационной реакции еще не означает, что это дело будет доведено хоть до какого-то логического завершения.

Реакция в Сети

В Сети мнения по поводу высказывания Сойкиной почти не разделились. Но виден водораздел между теми, кто видит антисемитскую выходку Сойкиной частностью, "болезнью роста" - и теми, кто считает, что в Украине возрождается и поощряется неофашизм.

Так, глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, которого Сойкина упомянула в своем извинении, заявил, что она "хорошая девочка". (Отметим, Ройтбурд приветствовал события 2 мая в Одессе).

"Я думаю о Тетяна Сойкіна. Таня, ты хорошая девочка но спорола х...ню, а потом в оправдание спорола ещё большую. Хочу тебя расстроить, но и лексикон ваших партийных методичек, и картинка мира которая сложилась в головах ваших партайгеноссе и которую они имлантируют в ваши головы, не просто устарели и дискредитировали себя, но ещё и смертельно опасны для Украины. Предлагаю личную встречу и бесплатную консультацию. Включаю мозг. Эксклюзивно. Эффективно", - написал он.

Одесская журналистка Ирина Медушевская, которая ранее поддержала высказывания националистов о "победе 2 мая", призвала "не брать в голову" антисемитские высказывания.

"Досточтимые фрэнды и фрэндессы, вот очень вас прошу, не берите в голову этот вчерашний ""Марш украинского порядка" в Одессе и эти жуткие антисемитские лозунги, прозвучавшие там! Вы же прекрасно понимаете, кто заказчик у ВО Свобода, Правого сектора, Нацдружин и Нацкорпуса! В Одессе и в Украине такое не пройдёт! Даже не сомневайтесь!".

При этом Медушевская призвала правоохранителей расследовать инцидент.

Одессит и психолог Борис Херсонский говорит, что привлекать Сойкину к юридической ответственности не нужно.

"Я реалист и уверен в том, что антисемитизм изжить практически невозможно, что он глубоко укоренен в европейской культуре. Религиозный, расовый, экономический.

Я уверен, что высказывание 22-двухлетней женщины на митинге не разрушит тех несомненных достижений в межнациональных отношениях, которые имеют место в годы независимости Украины. В Одессе работает еврейский культурный центр, несколько синагог, существует еврейская пресса - это несмотря на то, что эмиграция нанесла по еврейскому сообществу ощутимый урон".

По его словам, и в Европе антимемитизм - это тоже глубоко укорененная проблема. В целом пост Херсонского звучит успокоительно.

Однако много отзывов и более радикальных.

"Нет слов. Просто сволочь и её нужно судить. Пусть будут прокляты все кто её поддержит. Гитлер тоже так начинал. Потом 6 миллионов невинно убитых", - пишет бизнесмен Михаил Бродский.

"Было бы интересно и познавательно узнать, какими методами Украину будут очищать от ж_дов указанные политические силы и объединения.

Напомню, 17—25 октября 1941 года были расстреляны или сожжены заживо 35 тысяч евреев-одесситов.

Во время румынской и немецкой оккупации убиты более 100 000 евреев, проживавших между Днестром и Южным Бугом", - напоминает журналист Александр Дубинский.

Политик, общественный деятель Дмитрий Спивак считает, что происходящее вполне объяснимо: "А чего Все так возбудились? Это ж не впервой. К этому все шло. Напомнить? И Скрипка наш народный про "мовне Гетто" говорил, и Савченко про "неукраинскую кровь во власти" и тех же ж@дов высказывалась, и Юрий Береза про "Ночь длинных ножей", и Ницой, и Фарион, и факельные шествия, и лозунги...

И тогда практически все молчали. Депутаты, министры, политики, журналисты. Думали, так эпизоды.... Казалось, нет, закономерность...

И официальные Власти молчали. А это преступная тишина для государства, прошедшего ужасы Бабьего Яра....

... Уже Весь Мир бьет тревогу. И в Израиле, и в Германии, и в Польше, и в Конгрессе США во всеуслышанье заявляют о том, что в нашей стране есть проявления антисемитизма, расовой дискриминации и ксенофобии. В Докладе Госдепа и отчёте Израильского Правительства так же обеспокоены героизацией Шухевича и Бандеры, ОУН-УПА и прославлением Дивизии "СС- Галичина"...

... А эту юную ненавистницу ж@дов и любительницу "украинского порядка" из одесского ПС надо просто изолировать от общества. Лет на пять. Чтоб другим неповадно было. Уверен, что это пойдёт ей на пользу. И станет примером для всех последователей современного неонационализма с нацистскими замашками... Украина не может не реагировать на подобные "безобидные" антисемитские и ксенофобские призывы. Иначе, это не государство...

... А избавить Одессу от еврейства навряд ли удастся. Хлопотно это..."